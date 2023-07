Bettina Horst: “Los principales problemas que enfrenta la ciudadanía no están en la discusión constitucional”

En conversación con el programa “Más que Números”, la experta constitucional y directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, Bettina Horst, se refirió al proceso constitucional considerando que más allá del texto que se entregará en la segunda mitad del año, la economía y el crecimiento económico no está tan aparejado a ese proceso. Además, enfatizó en el riesgo que tiene aprobar un mal texto constitucional.

Horst, afirmó que: “La constitución no va a gatillar un proceso de crecimiento económico porque eso depende de otras políticas o de la capacidad del Estado de simplificar su burocracia y de no ponerse en el camino de los que tratan de emprender y salir adelante. Lo que si puede hacer una mala constitución es dinamitar las bases institucionales que se requieren para desplegar el sector privado, cosa que el texto fallido, el rechazado, si generaba amenaza a esas bases”, expresó.

La ex miembro de la comisión de expertos también se refirió a que hoy en día las principales problemáticas de la ciudadanía no necesariamente tienen que ver, o encontrarán solución, en lo que pudiese resultar de la nueva constitución. “Hay un cansancio en la ciudadanía por las múltiples elecciones, y también entender que hoy día, los principales problemas que enfrenta la ciudadanía no están en la discusión constitucional, no estaban en la ciudadanía antes del 18 de octubre y tampoco están hoy día”, afirmó.

Sobre el actual momento económico del país, la economista de Libertad y Desarrollo puso un llamado de atención con respecto a la reforma tributaria considerando que muchas veces reformas anteriores no han logrado recaudar los montos necesarios para los gastos que realiza el Estado en políticas públicas.

“Hemos visto en el pasado diversas reformas tributarias que finalmente no terminaron recaudando lo que se dijo que se iba a recaudar y se gastó lo que se pensó que se iba a recaudar, y hoy tenemos un nivel de deuda cercano al 40% de nuestro producto, cosa que es resultado de esta ansiedad por un mayor gasto fiscal que no es debidamente financiado”, cerró Horst.