Bernardo Fontaine: “Es políticamente suicida que la izquierda abrace el gobierno de Allende, que fue muy malo. Nadie quiere volver a ser Cuba o Venezuela”

El ex convencional constituyente, Bernardo Fontaine, se refirió a la salida de Patricio Fernández de la comisión para conmemorar los 50 años del golpe.

En diálogo con el programa ‘Qué hay de Nuevo’ , el ex convencional se refirió a la salida de Patricio Fernández de la comisión para conmemorar los 50 años del golpe. “Es una desilución por parte de la izquierda para ser tolerante. Todas las opiniones legítimas son válidas. No queremos un país sin discusión ni un país donde no exista libertad”.

Respecto de esto, afirmó que: “Es suicida políticamente que la izquierda abrace el gobierno de Allende, que fue muy malo. Nadie quiere volver a ser Cuba o Venezuela”.

Finalmente, se refirió en breves palabras al proceso constituyente anterior. “El proceso anterior de la Convención no fue un circo, el problema es que las ideas eran malas”.