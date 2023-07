Macaya sugiere que salida de Giorgio Jackson puede “marcar un antes y un después” para “evitar el desangre” del Gobierno

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, deberá presentarse en el Congreso Nacional para referirse a los hechos relacionados con la Fundación Democracia Viva y a los mecanismos de convenios entre el Ministerio y las organizaciones de la sociedad civil. El titular de la cartera de Vivienda, está citado este martes a las 09.30 en el Senado y el miércoles a las 15.00 horas en la Cámara de Diputados en las respectivas comisiones de vivienda. Además, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, también está bajo cuestionamientos, debido a que la senadora Yasna Provoste (DC) ingresó una denuncia a la Contraloría por la asignación de recursos desde la seremi de Desarrollo Social de la Región de Atacama a la Fundación Visible en el marco del programa “Noche digna”.

En conversación con ‘Ahora es cuando’, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, se refirió al Caso Democracia Viva, donde la oposición podría tomar un rol protagónico al acusar constitucionalmente al ministro Montes y Jackson.

Sobre esto último, el timonel de la UDI, sostuvo que “yo no pongo en duda la probidad del ministro Montes, pero sí es el responsable en las decisiones sobre recursos del Ministerio, si él no tenía conocimiento de eso le pasaron gato por liebre”, agregando que “se tiene que hacer un cambio de rumbo y si se hace un cambio de equipo, la figura de Jackson es muy relevante para marcar un antes y un después. Es más emblemático que Montes”.

En esa línea, puntualizó en que es difícil que ocurra un cambio, pero explicó que “con el ministro Jackson pasa algo más simbólico, está en la génesis de un movimiento al interior del gobierno, donde probablemente la responsabilidad sea bastante simbólica. Esto tiene que ver cómo el presidente podría marcar un antes y un después para evitar el desangre del gobierno”.

De esa forma, abordó específicamente el caso Democracia Viva, señalando que “nosotros no somos ingenuos, en esto no se necesitan más leyes. Hemos modificado más de 20 veces el Código Penal para endurecer las penas por corrupción. Yo me alejo de pensar que un grupo cinco de personas nos pueden sugerir nuevas leyes, cuando el parlamento ya ha legislado sobre esto”.