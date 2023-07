Senador José Miguel Insulza (PS) sobre Democracia Viva: “Es mejor que el presidente Boric no se meta en esto”

El caso de Democracia Viva sigue sumando aristas de investigación. Recientemente el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes , anunció que se abrió un sumario administrativo contra el seremi de esa cartera en el Maule, Rodrigo Hernández ( RD ), por presuntas irregularidades en convenios con una fundación. Si bien, el caso es muy similar al que estalló en Antofagasta, aquí existe una licitación previa, pero de igual forma éste golpea fuerte al oficialismo, debido a que ataca una de las principales promesas de la campaña presidencial de Gabriel Boric, sobre la nueva forma de hacer política.

En entrevista con ‘Ahora es cuando’, el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, se refirió a estos hechos que han conmocionado al mundo político, debido a la alta cantidad de dinero malversado, como también a las posibles personas involucradas en estos actos.

Para el parlamentario, este caso de convenios “genera incomodidad” y al ser consultado por Mop- Gate y su posible parecido con estos hechos, puntualizó que éste último “no estaba ligado a una operación política, como se ha podido comprobar con Democracia Viva”.

De esa forma, sentenció que “la bandera de lucha de las personas que están involucradas en esto es que ellos eran éticamente superiores a los demás, pero no solamente no han sido éticos, si no que mucho menos éticos”, agregando que “yo comparto con la crítica que se ha hecho, pero creo que es mejor que Gabriel Boric no se meta en esto, porque naturalmente el presidente nunca maneja todos los antecedentes”.

Sobre la posibilidad de que el actual titular de la cartera, Carlos Montes, deje el cargo, señaló que: “Tengo la preocupación de que se pueda ir, me parecería lamentable, porque es una persona muy distinguida que ha estado todos estos años en la política, me costaría aceptar que se vaya”.

A modo de conclusión, fue muy crítico con el oficialismo, sosteniendo que “yo creo que con las cosas que estamos haciendo, le estamos entregando la presidencia a alguien de derecha, porque si seguimos en este camino por el cual vamos, ciertamente tendremos un gobierno de derecha”.