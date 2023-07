Ex ministro Felipe Larraín sobre Chile Day: “Por una parte se le dice a los extranjeros que no se les va a tocar con la reforma, pero el problema es que van a tocar a los nacionales”

En conversación con el programa “Más que Números”, el ex ministro de Hacienda del gobierno de Sebastián Piñera, Felipe Larraín, se refirió a la situación económica del país y también de las relaciones internacionales en la materia.

En diálogo con Infinita, el exministro de Hacienda explicó que el proceso constitucional “ha tenido un efecto muy fuerte sobre la inversión” afirmando que “tenemos una inversión estancada o cayendo y eso no se ha podido recuperar, en un escenario donde tuvimos la tremenda incertidumbre del proyecto constitucionales que fue propuesto para el país que afortunadamente fue rechazado por la gran mayoría de los chilenos”.

Respecto de la situación sobre la reforma tributaria que plantea el Ejecutivo, y cómo esta se ha comunicado a los inversionistas extranjeros, Larraín fue tajante. “Yo creo que el ministro Marcel fue muy franco cuando les dijo que a los inversionistas extranjeros no iban a tocar, el problema no es convencer a los extranjeros, sino que a los nacionales, la mayor parte de la inversión no viene fuera de Chile sino que viene de acá de adentro y tenemos que convencer a los inversionistas chileno. El problema del Chile Day es que por un aparte se le dice a los extranjeros que no se les va a tocar con la reforma, pero van a tocar a los nacionales y eso es un problema”.