El ministro de Transportes descartó que exista “fatiga material” en los trenes del Metro de Santiago

Durante el último tiempo, el Metro de Santiago ha registrado diversas fallas técnicas que han producido la suspensión del servicio subterráneo durante varias horas, generando malestar en los usuarios y preocupación sobre el mantenimiento de los trenes. Durante el miércoles 28 de junio, se registró la última falla del servicio, obligando a suspender el recorrido en un tramo de la Línea 5 a causa de una falla técnica registrada en un tren, lo que provocó que este se detuviera y no pudiera ser retirado de la estación Gruta de Lourdes hasta cerca de las 10:00 horas.

Tomamos contacto en ‘Ahora es cuando’ con el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, para conocer a profundidad el estado de los trenes y el por qué de las constantes fallas en el servicio de transporte público de Santiago.

Consultado por esto último, despejó todas las dudas sobre estos recientes casos, señalando que : “Estos no son indicadores alarmantes, pese a que trabajamos para que esto no ocurra. No hablaría de fatiga material, por ningún motivo”

De esa forma, se refirió a la tarifa del transporte público, que según desde la cartera, durante estas fechas se anunciaría si existe una congelación del valor del pasaje, explicando que “mientras no haya un anuncio de nuestra parte, la tarifa se mantiene congelada”.

Sobre el sistema frontal que azotó a la zona centro sur del país y que dejó varias rutas cortadas producto de los desbordes de los caudales, planteó que “tal vez estamos en un periodo donde el nivel de precipitaciones pueda cambiar, si este tipo de evento ocurre con mayor frecuencia, es necesario reflexionar si la infraestructura es la adecuada para lo que pueda ocurrir en el futuro”.