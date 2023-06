Álvaro Bellolio sobre empadronamiento biométrico: “Me deja dudas que se limite la fecha si se quiere levantar información”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"oWFwIRkj7O","duration":"00:12:29","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/6366f63d37473deaf4b840756e8d1e7d.mp4"}]}

En conversación con ‘Qué hay de Nuevo‘, el exdirector de Migraciones, Álvaro Bellolio, se refirió al comienzo del empadronamiento biométrico.

La medida comenzó a regir este martes 27 de junio de manera oficial. Este proceso de empadronamiento biométrico para ciudadanos extranjeros que ingresaron de forma irregular al país o eludiendo los controles migratorios busca levantar más información sobre el ingreso de migrantes a Chile.

El plan que fue anunciado durante la Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, y tiene como objetivo generar una base de datos de las personas que han entrado a suelo nacional en los últimos años y que no tienen documentos. Esto, con el fin de poder identificarlos y ejecutar distintos planes de políticas públicas,

A juicio de Bellolio “el objetivo es algo que no me queda muy claro” ya que según expresó “el gobierno dice que es por un tema de información, pero es voluntario. Me cuesta entender por qué un migrante entregaría sus huellas si no hay algo adicional asociado. Igualmente complementar la base de datos de extranjeros en Chile es algo razonable”.

Asimismo, criticó que: “Si el objetivo principal es levantar información ¿Por qué se limita la fecha? Me deja muchas dudas“, declaró el exdirector de Migraciones. Eso sí, valoró que “tiene sentido esa explicación el registro biométrico si es que luego existe un perdonazo”.