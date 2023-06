Sebastián Edwards y la decisión de no ir a la Feria del Libro de Frankfurt: “Es una tontera”

En conversación con ‘Ahora es cuando’, el economista, escritor y consultor internacional, Sebastián Edwards, se refirió a su nuevo libro “The Chile Project: The story of the Chicago boys and the downfall of the Neoliberalism”, en un seminario organizado por el Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Desarrollo, Faro UDD.

Consultado por cómo se define el neoliberalismo, sostuvo que en este libro y en varios escritos, se define como “un sistema económico que para enfrentar los desafíos sociales, depende o utiliza el mercado de la manera más amplía posible, que no cabe duda que fue eso lo que ocurrió en Chile”.

Ante esto, planteó que quedan algunas cosas del neoliberalismo inclusivo interpuesto en el gobierno de Patricio Aylwin, como por ejemplo el uso del mercado o parte del mercado para las pensiones, pero puntualizó en que “lo que yo planteo, es que el neoliberalismo en Chile va mutando y no empieza desde la llegado de la dictadura, sino en el año 1979 con el discurso de Augusto Pinochet sobre las 7 modernizaciones”.

¿Cuánto neoliberalismo necesitamos para crecer al cuatro y medio porciento?, frente a esa interrogante, fue muy tajante al sostener en que “se necesita mantener un mercado de capitales muy activos (…) hay que darle seguridad a las empresas, de que si invierten en proyectos de largo aliento van a poder recuperar su dinero. Necesitamos productividad, pero para esto último, lamentablemente hemos postergado las grandes reformas de educación y el enfatizar la ayuda tecnológica en mejorar procesos”.

Feria de Frankfurt

Sobre la polémica que causó que el Ministerio de las Culturas rechazara la invitación de ser país invitado de honor a la Feria del Libro de Frankfurt en 2025 por temas de presupuesto, expresó que “hay que ver si esa decisión se tomó cuando el ministro Jaime de Aguirre ya estaba en el Ministerio o fue antes, pero es una tontera”.

Recordamos que en este caso, el presidente Boric mostró su desacuerdo con el ministro Jaime de Aguirre e instruyó que se encuentre la fórmula para revertir la medida.