Salvador Millaleo y la Comisión para la Paz y el Entendimiento: “Aquí no están sentados los grupos extremos con el Estado”

El gobierno lanzó la Comisión para la Paz y el Entendimiento, instancia que estará conformada por ocho miembros, donde se remarcó que el objetivo es “sentar las bases para una solución de mediano y largo plazo en materias de tierras y reparación para las comunidades mapuche contribuyendo, a su vez, a una mejor convivencia de las y los habitantes de regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”.

Tomamos contacto en ‘Qué hay de nuevo’ con el abogado, Ph. D. en Sociología y ex asesor de asuntos indígenas, Salvador Millaleo, para conocer su postura sobre esta instancia que busca combatir la crisis que atraviesa la Macrozona Sur del país.

Para Millaleo, el liderazgo de esta Comisión por parte de los representantes de La Araucanía, Huenchumilla y Moreno es “sólido” por la tremenda experiencia política, “y también por los procesos de esfuerzo para acelerar diálogos con las comunidades indígenas y con otros actores sobre el tema”.

De esa forma, explicó que “esta Comisión no es una conversación de paz entre beligerantes, aquí no están sentados los grupos extremos con el Estado, donde se buscará atender a una de las causas más importantes del conflicto, pero la evolución de esta comisión no va a producir una reducción inmediata de la delincuencia”.

Asimismo, sentenció en que “hemos tenido muchas comisiones cuyas recomendaciones no han sido implementadas (…) aquí se requieren soluciones de profundidad”.