Claudio Alvarado y el caso del Minvu de Antofagasta: “¿Este mundo político está realmente consiente de su precaria situación?

Controversia ha generado el conocimiento de que la Seremi de Vivienda de Antofagasta, encabezada por Carlos Contreras (RD), le entregó aportes por $426 millones a la Fundación Democracia Viva, representada legalmente por Daniel Andrade (RD). quien es la pareja de la diputada, Catalina Pérez (RD), quien entre críticas suspendió sus funciones como vicepresidenta de la Cámara de Diputados en medio de la amenaza de una censura presentada por la bancada de la UDI.

En conversación con ‘Qué hay de nuevo’, el director ejecutivo del IES, Claudio Alvarado, se refirió a esta polémica situación: “Estamos frente a una situación bien compleja por varios motivos de irregularidades, sino también de eventuales delitos”.

Para Alvarado podrían existir varios puntos para poder analizar este caso, advirtiendo que será importante constatar “las consecuencias políticas que ya se están empezando a observar y que podrían tensar aún más la convivencia oficialista”.

Sobre el rol que tendrá el ministro de Vivienda y Urbanismo de Chile, Carlos Montes, fue muy riguroso al expresar que “quizás él no le quiere echar más leña al fuego, pero no puede poner las manos al fuego por ninguna de las personas involucradas. Esto sin dudas va a afectar a las primeras líneas políticas y el presidente Boric no habló por casualidad”.

A modo de conclusión, planteó la interrogante de si “¿este mundo político está realmente consiente de su precaria situación?”.