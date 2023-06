Senador Iván Flores (DC): “¿Qué tiene que pasar para que el gobierno responda al problema en Los Ríos?”

Mientras el gobierno evalúa si se extiende el Estado de Excepción de la Macrozona Sur a toda la región de Los Ríos, el senador DC por esa zona, Iván Flores, asegura que la población no puede esperar más, dado el nivel de atentados que se están produciendo en el sector. En entrevista con ‘Qué Hay De Nuevo’, el parlamentario aclaró que no está a favor de un Estado de Sitio, pero sí se necesitan facultades para mover mayores recursos en su región:

“Lo que está esperando la región de los Ríos es que se nos tenga en consideración… ¿Qué tiene que pasar aquí para que el gobierno responda al problema que tenemos? Es cierto que no tenemos el mismo nivel de hechos terroristas que La Araucanía, pero en el último mes ya llevamos 6 atentados… No están llegando ni las ayudas ni las condiciones para utilizar los recursos”.

Eso sí, el senador Flores advierte que hay que trabajar en paralelo al Estado de Excepción, o de lo contrario el problema del terrorismo no se solucionará:

“Cualquier herramienta se puede quedar corta si no somos capaces de prevenir… Si uno no trabaja en la inteligencia policial, en la intervención previa de estos grupos organizados, el Estado de Excepción no sirve… “Hay que aprender de lo que hizo Ecuador, Colombia, Guatemala, el País Vasco, que fue entrar en estos grupos y desmantelarlos”.

Para Flores, la falta de inteligencia policial es un problema que se arrastra desde hace múltiples gobiernos, por lo que solicitó que la actual administración tome cartas en el asunto:

“Ningún gobierno ha tenido la voluntad de recuperar la inteligencia policial, como lo tienen las mejores democracias del mundo”.

El senador también apunta a que hay que castigar a quienes realizan atentados terroristas con todo el peso de la ley, sin importar su origen:

“Hay que separar la justa reivindicación del pueblo mapuche de actos terroristas, independiente de quién los haga”.