Diego Schalper: “El ministro Ávila no está en condiciones para poder conducir el Ministerio de Educación”

Las diputadas Sara Concha y Francesca Muñoz del Partido Social Cristiano presentaron oficialmente la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, la que consiste de siete capítulos sobre diferentes temas, pero apuntando principalmente una “profunda crisis educativa” en el país.

Conversamos en ‘Ahora es cuando’ con el diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, para conocer su postura sobre esta acusación en contra del ministro de Educación.

Para Schalper, “era muy importante que la acusación tuviera bastantes miradas, porque hay distintas razones donde el ministro está infringiendo a la Constitución. Este ministro no ejecuta la leyes, no supervisa los fondos del Estado y por lo tanto, no está en condiciones para poder conducir adecuadamente el Ministerio de Educación”.

De esa forma, se detuvo para analizar los siete capítulos de esta acusación y advirtió que “los capítulos 4 y 6 son los más graves, el 4 habla de inejecuciones, mientras que el 6 va enfocado a la Junaeb, este último es tremendamente relevante, porque da cuenta de un ministro que estando en conocimiento, no dispone de los medios para impedir que millones de pesos se paguen de manera irregular”.

Consultado por la posibilidad de que la Democracia Cristiana vote a favor de este libelo, si es que no le otorgan la presidencia de la Cámara, Schalper señaló que “el gobierno dirá que es chantaje, pero esa bancada está haciendo un juego político razonable”, agregando que bajo su experiencia “este partido siempre actúa en conciencia respecto al mérito de los antecedentes”.

Caso Mellado

El presidente Gabriel Boric, se reunió el pasado 13 de junio en Cerro Castillo con diputados y senadores del Biobío y La Araucanía, momento en el que Miguel Mellado (RN) grabó la reunión privada y la filtró a los medios de comunicación, donde el mandatario se habría comprometido a ingresar modificaciones a la actual Ley Antiterrorista para el segundo semestre. Esta filtración podría traer consecuencias para el parlamentario, puesto que, según el Código Penal, se comete un delito al vulnerar el artículo 161 A.

Sobre esto, Schalper sostuvo que en este caso quiere empatizar pero sin justificar a Mellado: “En lo que respecta a lo humano, yo me atrevería a decir que es el diputado más valiente en materia de defensa de las víctimas de la Araucanía. Yo le creo cuando dijo que quería grabar para después cobrarle la palabra al gobierno, pero es un error haber grabado al presidente y tendrá que asumir las posibles sanciones”.