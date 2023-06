Francisco Undurraga: “Es una derrota para el sistema educacional chileno la acusación contra el ministro Ávila”

El diputado y jefe de bancada de Evópoli, Francisco Undurraga, se refirió ‘Qué hay de nuevo’ la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que consta de siete capítulos y cuyo texto final fue el resultado de una negociación entre varias bancadas que reprochaban la gestión de la autoridad.

Recordemos que para que el libelo sea aprobado se necesita de mayoría simple; es decir, 78 votos en caso de que todos los diputados estén presentes en Sala.

Para el parlamentario este acontecimiento es “es una derrota para el sistema educacional chileno, tener que enfrentarse a una Acusación Constitucional no es una buena noticia”, argumentando que “si jugamos al empate, de tu me acusaste a tantos ministros o ir al despecho no soluciona el problema de fondo que es la educación”.

Asimismo, evaluó el desempeño del ministro Ávila como “paupérrimo”, sentenciando en que “esperaba un grado más de protagonismo del presidente Boric y que le hubiera pedido la renuncia al ministro de Educación”.