Ricardo Lagos Weber: “Está pintado el desafuero del diputado Mellado”

El presidente Gabriel Boric, se reunió el pasado 13 de junio en Cerro Castillo con diputados y senadores del Biobío y La Araucanía, momento en el que alguien grabó la reunión privada y la filtró a los medios de comunicación, donde el mandatario se habría comprometido a ingresar modificaciones a la actual Ley Antiterrorista para el segundo semestre. Esta filtración generó repudio y abrió una polémica dentro del mundo político, puesto que, según el Código Penal, se comete un delito al vulnerar el artículo 161 A.

En conversación con ‘Ahora es cuando’, el senador por el Partido por la Democracia, Ricardo Lagos Weber se refirió a este hecho de filtración, enfatizando en que “esto le afecta a él, pero nos termina manchando a todos, lo encuentro increíble”.

Sobre las explicaciones que dio el diputado Mellado, donde señaló que “no sabía que no se podía grabar” fue muy crítico al sostener que son de “niño chico, pueriles” y pese a que informó que no se puede pronunciar sobre las posibles sanciones, expresó que “está pintado el desafuero”.

Finalmente, sentenció que “mi tema es el hecho, condenar la grabación diciendo que se rompen las confianzas y después confesar me parece increíble (…) no me cabe en la cabeza, la Fiscalía investigará si es que se cometió un delito”.