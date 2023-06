Helia Molina y propuesta del Colmed de extender las vacaciones: “Quizás podría ser una medida adecuada”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"yg6jDLrYRDG","duration":"00:11:09","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/d8ac4b25794d2dbd6b32a0b8b7d4af9d.mp4"}]}

La diputada y ex ministra de Salud, Helia Molina, se refirió a la situación sanitaria que atraviesa el país en medio de la alta presencia de virus respiratorios.

En diálogo con ‘Qué hay de nuevo’, la ex secretaria de Estado afirmó sobre la salida del ahora ex subsecretario Araos que puede responder a que se perdió la confianza y la credibilidad en el Ministerio y el Gobierno. “Ahí es cuando uno tiene que dar un paso al costado”, expresó Molina. “El jefe siempre tiene que asumir. Sea o no responsable directo, sigue siendo el responsable”, agregó la ex ministra, sobre la salida de Araos del Minsal.

Sobre el caso de muerte de menores de edad durante estas últimas semanas, la ex ministra criticó que “esto se ha usado políticamente de una forma bastante fea. Así está la cosa en política en Chile (…) cómo es posible usar el dolor ajeno para sacar provecho político”.

Consultada por la posibilidad de que la mascarilla vuelva a usarse en espacios cerrados, Molina fue tajante. “Probablemente debería instalarse la obligatoriedad de mascarilla en lugares donde se aglomera gente, pero en lugares cerrados. No volvería a la mascarilla al aire libre, la gente no está en esa”.

Finalmente, sobre la medida que propone el Colegio Médico sobre extender las vacaciones, la ex titular de Salud afirmó que: “Quizás podría ser una medida adecuada. Como se espera que haya un peak en Julio de virus, podría ser una buena idea y que no generaría tanto daño”.