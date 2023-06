Doctor Alexis Kalergis: “Es positivo volver a las mascarillas, son una herramienta muy útil”

La crisis que existe en el sistema de Salud producto del alza en contagios por virus respiratorios ha sido tema de preocupación a nivel nacional. Durante la jornada de ayer, el presidente Gabriel Boric, anunció que aceptó la renuncia de Fernando Araos, quien se desempeñaba como subsecretario de Redes Asistenciales, dicho puesto lo ocupará el Doctor Osvaldo Salgado Zepeda, quien fue el primer nombre en ocupar el cargo en el año 2005.

En ‘Ahora es cuando’ tomamos contacto con Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y académico de la Universidad Católica, para conversar sobre la difícil situación que atraviesa el país en esta materia.

Para el especialista, el panorama muestra que “hay más virus que en la temporada pasada”, explicando que esto no solamente afecta a menores, si no que también a adultos mayores. “Este virus no es exclusivo de población infantil”.

Tras esto, puntualizó en que “es positivo que la ciencia y medicina estén llegando con vacunas aprobadas para adultos mayores”, informando que “en Chile se sigue trabajando en el desarrollo de una vacuna pensada para población infantil, pero también para adultos”.

Consultado por la medida que anunció el Ministerio de Salud sobre el uso obligatorio de mascarillas para niños mayores de 5 años en establecimientos escolares, afirmó que “es positivo volver a las mascarillas, son una herramienta muy útil”.