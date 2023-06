Alejandro Micco, exsubsecretario de Hacienda: “No veo factible legislar sobre un impuesto a la renta o el patrimonio”

En el programa Más que Números, el ex subsecretario de Hacienda del gobierno de Michelle Bachelet, Alejandro Micco, conversó sobre diversas temáticas político económicas enfocando su diálogo en la posibilidad de tener una nueva Reforma Tributaria.

Para Micco, esa posibilidad se debiese referir únicamente a una reforma acotada porque de esa manera, se despejan las dudas que tiene el sector público y privado y no se perturba mucho el actual sistema económico nacional:

“Dada la situación política y económica, es correcto insistir en una reforma pero tiene que ser una reforma bastante acotada. Tiene que ser mucho menor a lo que fue la primera reforma que presentó el gobierno y que fue rechazada por lo tanto si creo que tiene que ser una reforma que trate de atacar algunos puntos en los cuales hay bastante más consenso en todo el espectro. Esos temas son los de evasión y colusión por un lado y por el otro algunas excepciones que no sean muy problemáticas”.

Además, el académico de la Universidad de Chile, se refirió a la posibilidad de legislar sobre un nuevo impuesto a la renta argumentando que es una posibilidad muy difícil sobre todo desde el punto de vista político.

“Me da la impresión de que no hay cabida al impuesto al patrimonio o algún cambio significativo que no sea algún muy pequeño o acotado en el tema de impuestos a la renta corporativa. No lo veo factible por un tema político y tampoco es bueno abrir una discusión en algo tan pequeño”.