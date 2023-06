Luis Cordero por aclaración de la Corte Suprema: “Mandó a todo el mundo a leer”

En entrevista con ‘Lo que faltaba’, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, se refirió a lo que sucedió hoy en la Tercera Sala de la Corte Suprema, donde se rechazaron los seis recursos de aclaración presentados en el máximo tribunal, luego de que la ministra de esa sala Ángela Vivanco , asegurara que el fallo sólo comprendía a quienes presentaron demandas judiciales.

El titular de la cartera de Justicia, explicó que “lo que la Corte hizo diciendo que “no hay nada que aclarar” es que mandó a todo el mundo a leer y que para entender una sentencia hay que mirar la parte resolutiva, pero también la parte considerativa”.

Consultado por el debate público que se generó en torno a este caso, señaló que: “Yo tengo la impresión y con todo el respeto de quienes participaron, es que no sé si había claridad de que no era solo un caso, sino un grupo de casos”.

En esa línea, agregó que “todos los especialistas tienen perfecto conocimiento de que la Corte Suprema viene utilizando el recurso de protección para dar tutela de garantía no solo a quien recurrió, sino que también potencialmente a los que puedan ser afectados”.

Sobre las declaraciones de la ahora ex vocera del organismo, Ángela Vivanco y la posible acusación constitucional en su contra, indicó que: “Me parece completamente improcedente. En un Estado de Derecho lo que uno obedece son las resoluciones judiciales y no las entrevistas, a base de una entrevista uno no puede acusar constitucionalmente a un juez o a ninguna persona susceptible a una AC”.

Finalmente, el ministro Cordero enfatizó en que “la ley corta de Isapres se vuelve indispensable, esencialmente porque es la manera de darle una cierta solución racional a una controversia que por años no hemos resuelto adecuadamente”.