Doctora Cecilia González: “Tendremos al menos entre 3 a 4 años de más casos de virus sincicial”

El virus sincicial y las enfermedades respiratorias se han convertido en la principal preocupación de esta temporada. Para entender el escenario al que nos enfrentamos, en ‘Qué Hay De Nuevo’ nos contactamos con la doctora Cecilia González, que además de ser infectóloga y pediatra, es investigadora del Observatorio Latinoamericano del Virus Sincicial de la Universidad del Desarrollo.

La médico nos explicó que el virus sincicial no está más letal ni más contagioso, sino que fueron los cuidados de la pandemia los que dejaron a los niños más suceptibles.

“Todo lo que hicimos para evitar la transmisión del COVID-19, hizo que los niños no se contagiaran de enfermedades respiratorias… Hay niños que ahora tienen 2 o 3 años que no tuvieron contacto con el virus en su momento (por la pandemia) y que lo están sufriendo ahora… No necesariamente significa que el virus sea más grave, pero sí está afectando a mayor población”.

La doctora González se mostró crítica del manejo de las autoridades para esta crisis, considerando que no es una situación atípica en esta temporada:

“Casi todos los inviernos ocurre en que se reconvierten camas y se contrata más personal, pero para eso se requiere planificación… Desde el punto de vista de la gestión, pudimos haber previsto que esto sería un problema este invierno”.

Lamentablemente, no hay buenas noticias con respecto al futuro del virus sincicial en nuestro país:

“Se dice que por lo menos entre 3 a 4 años tendremos mayores casos de virus sincicial, porque tendremos todavía una deuda con los niños que no se infecten”.

Uno de los mitos que preocupan a la doctora es la versión de que a los ‘adultos no les da el virus’, nada más alejado de la realidad.:

“Es muy importante entender que los adultos pueden tener solo un resfrío, pero los lactantes de menos de 1 año pueden tener una enfermedad grave. Es relevante tener consciencia de que si tienes un resfrío, puede ser virus sincicial”

Como siempre, el llamado es al autocuidado, para evitar más tragedias como las que vivimos en la región de Valparaíso, en donde dos lactantes fallecieron en la última semana producto de enfermedades respiratorias:

“Las mismas medidas que se tomaron con COVID-19 (hay que aplicarlas). Las transmisiones de los virus las podemos controlar y reducir a medida que tomamos acciones como lavado de mano, ventilación y uso de mascarillas”.