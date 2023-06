Patricia Rivadeneira sobre la clásica ‘Caluga o Menta’: “Había una juventud en Chile que se sentía muy perdida”

‘Caluga o Menta’, estrenada en 1990, vino a retratar con dolor y lucidez a una generación que estaba entrando en una democracia desconocida. La película de Gonzalo Justiniano vino a adelantar una época de transición marcada por una juventud perdida y con pocas oportunidades a futuro, filmada con realidad y furia, pero también con una compasión iluminadora. Este clásico del cine chileno se vuelve a exhibir en el ciclo de cine organizado por CEP, ‘Relatos de Juventud’, este jueves 8 de junio a las 18.30 horas en Monseñor Sótero Sanz 162, Providencia (entradas gratis aquí). Para recordar lo que implicó esta cinta en su época, en ‘Qué Hay De Nuevo tomamos contacto con la legendaria actriz Patricia Rivadeneira, quien será parte de la exhibición de esta tarde junto al propio cineasta.

“Era una época en donde casi no se hacía cine en Chile. Gonzalo recién había vuelto al país hace algunos años… Nosotros estábamos filmando en el norte y volvimos para votar“, recuerda Rivadeneira sobre el largo camino para que ‘Caluga o Menta viera la luz’. Para la actriz, la película deja plasmado en celuloide una postal de cómo era nuestro país en la entrada a la democracia:

“Había una juventud que se sentía muy perdida… Se sabía que había una parte de la juventud de Chile que no tenía futuro, que ya no había accedido a la educación, y que tenía pocas posibilidades de tener una vida digna… Hay una frase de la película: ‘Ahora se acuerdan de nosotros, ahora que estamos locos’…Gonzalo no era ningún iluso, sabía que la transición iba a ser muy dura”.

El fantasma de la dictadura pesa fuerte en ‘Caluga o Menta’, y para Rivadeneira, cintas como esta nos recuerdan lo mucho que hemos avanzado:

“Creo que es muy interesante ver esta película en este momento en particular, cuando se ha puesto tanto en jaque lo que significa la política. Para los que vivimos la dictadura, aunque hayan pifias, aunque haya corrupción, aunque no sea un mundo soñado, la democracia es demasiado importante como para ponerla en duda”.

Por supuesto, la actriz también tiene un mensaje para aquellos que han minimizado el quiebre que significó la dictadura en los últimos días:

“Duele cuando ves a gente negando el dolor, la traición y el desencuentro que implicó el golpe militar”.

Revisa la entrevista junto a Matías De La Maza y Catalina Edwards.