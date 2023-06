Entrevistas Andrea Albagli, subsecretaria de Salud: “El Minsal se preparó para la campaña de invierno como lo hace para todos los años” En conversación con ‘Lo que faltaba’, la subsecretaria de Salud, Andrea Albagli, se refirió a la situación que advirtió el Ministerio de Salud (Minsal) sobre el aumento de circulación de virus respiratorios, donde varios expertos aseguran que el panorama es crítico. Consultada por el alza de casos por contagio de virus sincicial, aseguró que “el Ministerio de Salud se preparó para la campaña de invierno como lo hace para todos los años, que comenzó durante el verano con la vacunación y que se mantiene en invierno”. Sobre el caso de la bebé de 2 meses que falleció en el Hospital Base de San Antonio, tras sufrir un cuadro grave de neumonía, informó que “existe una ocupación del 92% de camas críticas, por lo que el traslado que estaba previsto para la menor no se debía por escasez de estas y que lamentablemente mientras se estaba preparando este movimiento la bebé presentó una gravedad en los síntomas”. Respecto a la polémica que ha surgido por adelantar las vacaciones en los establecimientos educacionales , explicó que “en el calendario programático ya se adelantaron una semana, por lo que ahora no hay una discusión sobre recalendarizar nuevamente las vacaciones”. Finalmente y a modo de conclusión realizó un llamado para que las personas se vacunen contra la influenza, debido a que durante las próximas dos semanas existirá un aumento en la circulación de este virus.

