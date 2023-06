Soledad Recabarren sobre futura Reforma Tributaria: “Tiene que ser más reducida, hay muchas medidas que no van a volar”

En entrevista con ‘Más que números’, la abogada, Socia en Recabarren & Asociados y experta en derecho tributario, Soledad Recabarren, abordó el discurso del presidente Boric en la cuenta pública 2023, donde después de sus anuncios en materia económica, varios expertos criticaron insistencia por parte del mandatario sobre acordar una reforma tributaria, reprochando que una “falta de autocrítica”.

Tras esto, Recabarren puntualizó en que “el objetivo de recaudación, como las herramientas que estaban en el proyecto rechazado no tienen ninguna opción de reiterarse”, agregando que “las negociaciones que se han planteando a nivel político se habla de que tiene que ser una reforma más reducida , ya que hay muchas medidas que no van a volar”.

En otros temas, se refirió a la situación económica nacional, puntualizando en que el panorama no es muy alentador, ya que existe un problema a futuro con las inversiones. “Las inversiones que hoy están no se van a ir, pero no van a llegar más y ese es el problema, el futuro, no el pasado”.