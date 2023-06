Entrevistas Raúl Figueroa sobre la condonación del CAE: “El gobierno está en zapato chino, hizo una promesa que sabe que no puede cumplir” En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, el exministro de Educación y director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, Raúl Figueroa, se refirió al discurso del presidente Boric en la cuenta pública 2023, específicamente a la arista de educación, donde el mandatario afirmó que “Chile no cuenta hoy con los recursos suficientes” en torno a la deuda histórica de profesores. Tras esto, Figueroa señaló que “el gobierno está en zapato chino porque hizo una promesa que sabe que no puede cumplir y que de cumplirla va a generar un impacto en las finanzas públicas muy elevado”. Agregando que “condonar esta deuda y destinar los recursos de todos los chilenos para pagar eso es lo más regresivo que se puede hacer como anuncio y está totalmente fuera de lo que el país necesita”. Consultado por el discurso del presidente, fue tajante al sostener que “el Ejecutivo no tiene las prioridades claras y que los anuncios en el área educacional se lo lleva la condonación del CAE y la deuda histórica con los profesores”.

[{"id_post":71349,"post_title":"Datos Gloriosos | Qu\u00e9 ver y qu\u00e9 comer esta semana","post_link":"\/columnas\/2023\/06\/02\/datos-gloriosos-que-ver-y-que-comer-esta-semana.html","post_date":"Jun 02 2023","image":"\/sites\/2\/2023\/06\/platonico-serie-apple-tv-plus-1-544x306.jpg","tag_principal":"Qu\u00e9 Hay de Nuevo"},{"id_post":71336,"post_title":"Diego Schalper por Reforma Tributaria: “Yo no estoy disponible para subirle un peso m\u00e1s a los chilenos”","post_link":"\/entrevistas\/2023\/06\/02\/diego-schalper-el-ministro-de-hacienda-es-como-el-liquid-paper-cada-vez-que-se-anuncia-algo-el-tiene-que-salir-a-corregir.html","post_date":"Jun 02 2023","image":"\/sites\/2\/2023\/06\/FxomhcjWAAI4PFc-459x306.jpg","tag_principal":"Qu\u00e9 Hay de Nuevo"},{"id_post":71335,"post_title":"Rodolfo Carter: “La ciudadan\u00eda me reconoce que yo no le tengo miedo a los narcos ni al gobierno”","post_link":"\/entrevistas\/2023\/06\/02\/rodolfo-carter-la-ciudadania-me-reconoce-que-yo-no-le-tengo-miedo-a-los-narcos-ni-al-gobierno.html","post_date":"Jun 02 2023","image":"\/sites\/2\/2023\/06\/WhatsApp-Image-2023-06-02-at-12.25.38-422x306.jpeg","tag_principal":"Qu\u00e9 Hay de Nuevo"}]