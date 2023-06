Rodolfo Carter: “La ciudadanía me reconoce que yo no le tengo miedo a los narcos ni al gobierno”

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, abordó en ‘Qué hay de nuevo’, los anuncios del presidente Boric, en la cuenta pública 2023. Tras el discurso del presidente, el jefe comunal se refirió a la medida de demoler los memoriales narcos que se encuentran en diversos puntos la capital, asegurando en un escrito que: “Hay que ser muy cara de palo”.

Respecto a lo anterior, Carter sentenció en Infinita que: “La ciudadanía me reconoce que yo no le tengo miedo a los narcos ni al gobierno”. Si bien el alcalde dijo estar de acuerdo con el llamado del mandatario a enfatizar el diálogo entre fuerzas políticas, le enrostró a Boric y a su partido sus actos pasados, como pedir la salida del presidente Sebastián Piñera en la época del estallido social. A cambio, Carter aseguró que él jamás demandaría algo semejante: “el presidente Boric debe terminar su mandato, el Congreso debe cumplir con sus acciones legales y los demócratas no jugamos a la caída del adversario cuando está en el gobierno”.

Sobre el discurso de la Cuenta Pública 2023, el jefe comunal emplazó al Ejecutivo y a sus ‘posturas morales’, sosteniendo que : “Cuidado con predicar con ‘ciertas herramientas’ al aire, porque la gente ve tu humanidad”.

Finalmente y a modo de conclusión, indicó que “seguiré con el mismo tono, de la verdad por adelante”.