Bernardo Larraín, vicepresidente de CMPC: “La cuenta pública estuvo al debe, sobre todo en materia económica”

En entrevista con Más que Números, el Presidente de Pivotes, Bernardo Larraín, se refirió a distintas temáticas político-económicas que dominan la agenda pública por estos días. En conversación con Catalina Edwards y Patricio Eskenazi, el ex Pdte de la SOFOFA tuvo una opinión negativa con respecto a la cuenta pública del Presidente Gabriel Boric del pasado 1 de junio, si bien Larraín destacó el tono del Presidente de la República, consideró que las medidas económicas presentadas estuvieron al debe en base a lo que el país necesita.

Sobre la Cuenta Pública

“Ese cambio de tono lo venimos escuchando hace rato en el presidente y lo que uno espera en una cuenta pública es que ese cambio de tono se traduzca en acciones concretas, porque o si no esos cambios de tono se transforman en vacío y ahí creo que estuvo al debe sobre todo en la dimensión económica. Cuando hay cifras de Imacec y empleo negativos. y eso es reflejo de un estancamiento secular de nuestra economía de la última década, quizás era el momento para precisar medidas concretas en esa dirección”.

Además, Bernardo Larraín se refirió a la reforma tributaria criticando la dualidad de mensajes que se están entregando desde el ejecutivo. Sobre lo faltante en el mensaje, para el vicepresidente del grupo Colbun, es clave incluir modernización del Estado y poner incentivos para la inversión y ahorro.

Sobre la Reforma Tributaria

“El presidente ayer habló nuevamente de una reforma tributaria meramente recaudadora, mientras el ministro Marcel trataba de explicar afuera del congreso que esto era un pacto fiscal y no una reforma tributaria. Este juego de palabras para que tenga sentido es que tenga un significado distinto en al menos dos patas que no están en la reforma tributaria original: uno es modernizar el Estado para que los recursos públicos que llegan al estado sean gastados bien, y segundo es ponerle incentivos importantes al ahorro y la inversión, eso también es relevante cuando se habla de una reforma tributaria y esas dos cosas no están precisadas, están ausentes”.

Bernardo Larraín además contestó a una de las polémicas del último tiempo en el mundo empresarial: aquella que recae en las navieras que a través de su Presidente, José Manuel Urenda, anunció que dejarán de ser parte de SOFOFA denunciando que la organización “no los representa” además de afirmar que ahora la asociación está “controlada por unos pocos”.

Sobre Urenda

“La SOFOFA tiene 160 empresas, participan quienes quieran ser consejeros, si José Manuel Urenda quisiera ser consejero, tendría que haberse postulado, entiendo que nunca se ha postulado. No comparto para nada, cómo va a estar controlado una institución en donde las 160 empresas pueden postular a un consejero”.

“El da una razón que no me parece que sea para SOFOFA, SOFOFA no está para defender los intereses de una empresa en particular, él dice que no lo han defendido en una postura que es muy negativa para Chile, que es mantener cerrado el cabotaje solamente para empresas chilenas, a buques con banderas chilenas. Debiéramos liberar el cabotaje para todo tipo de naves -como en todos los sectores de la economía de Chile- sin preguntar país de origen, sin embargo el único sector, o uno de los pocos, es el cabotaje y la empresa de José Manuel opera y tiene ese beneficio regulatorio”.