Paulina Vodanovic (PS) sobre la cuenta Pública 2023: “Si no hay Reforma Tributaria, no es un fracaso del gobierno, sino del país”

En conversación con “Lo que faltaba”, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió a la cuenta pública del presidente Gabriel Boric y su llamado reiterado a avanzar en un nuevo pacto fiscal.

Para la senadora, “el presidente hizo un llamado a la unidad”, con el principal énfasis en la Reforma Tributaria, donde aseguró que “mediante el diálogo se logrará conseguir una Reforma Tributaria, como se hizo con los proyectos del salario mínimo y el Royalty minero”.

Consultada por la posibilidad de que la reforma no avance, advirtió que “si no hay Reforma Tributaria, no es un fracaso del Gobierno, sino del país”, agregando que “sería un fracaso también de la clase política, que no es capaz de darle solución a los problemas de la gente”.

Asimismo mostró su preocupación por los reciente comentarios en torno a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. “Me atemoriza que exista un negacionismo a las violaciones de los Derechos Humanos, es un límite que no podemos traspasar”.