Entrevistas Jaime Bellolio sobre las futuras Reformas: “En esto la pelota la tiene el gobierno y tiene que ceder” El ex ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, abordó en ‘Lo que faltaba’ el discurso del presidente Gabriel Boric por la Cuenta Pública 2023, específicamente a los acuerdos que se tienen que producir para aprobar las futuras reformas presentadas por el Ejecutivo. Consultado sobre lo anterior, puntualizó en que “hasta ahora he visto poca voluntad del Gobierno en flexibilizar su posición”, agregando que “en esto la pelota la tiene el Gobierno y tiene que ceder. Si quiere llegar a acuerdo, que mejor mire hacia el sector de la social democracia”.

