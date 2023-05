Entrevistas Presidente del Partido Republicano: “Es absurdo desahuciar el texto constitucional vigente” En conversación con ‘Ahora es cuando’, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió a la votación del pasado domingo 7 de mayo, donde con una amplia mayoría, la lista C del partido que él milita se consagró como la gran ganadora de la jornada al obtener 22 escaños en el Consejo Constitucional. Para el timonel del partido esta votación se explica porque “a la gente le da seguridad la figura de José Antonio Kast”, agregando que como bancada: “Tenemos un desafío muy importante, sabemos que no se solucionan todos los problemas en la Constitución”. Respecto a la redacción de una nueva propuesta constitucional, indicó que: “Nos parece absurdo el desahuciar el texto constitucional vigente, siendo que ha ordenado nuestro sistema jurídico en las mejores décadas de Chile “.

