Entrevistas Paulina Vodanovic y elecciones del 7 de mayo: “Sería una derrota que Republicanos y el PDG obtengan un número importante de consejeros que se resista a los cambios” {"multiple":false,"videos":[{"key":"oWJHKomFLa","duration":"00:20:36","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/9d1bd911c4ded53839953f342c19c8ce.mp4"}]} La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió al panorama de cara a las elecciones del domingo 7 de mayo. En medio de las tensiones dentro del oficialismo por un eventual resultado negativo en los comicios de este domingo, la timonel del PS afirmó que no miran mucho las encuestas. “La verdadera encuesta será el día domingo“, dijo Vodanovic, quien declaró no ver “las tendencias catastróficas que algunos señalan”. En torno a ese escenario negativo del que se habla dentro del bloque oficialista, la timonel socialista fue tajante en describirlo. “Una derrota sería que el bloque de Republicanos y el PDG tengan un número importante de personas que busquen resistirse a los cambios (…) que tengan 10 u 11 consejeros es un problema”. Asimismo, acusó que: “Lo peor que puede pasar es que se comience a deslegitimar el proceso (…) el día domingo elegimos un órgano 100% electo. No veo qué es lo antidemocrático de un proceso con 12 bases “. Sobre el trabajo que vendrá en la redacción de la nueva Carta Magna para el país, la presidenta del Partido Socialista afirmó que buscarán acuerdos que permitan tener una nueva constitución, y que estos se construirán “con quienes quieran participar para tener una constitución con un Estado social de derecho. Si queremos una constitución que se apruebe a final de año, necesitamos llegar a acuerdos”. Finalmente, ante la decisión del Partido por la Democracia de ir en dos listas separadas con el Partido Socialista y el resto de las fuerzas oficialistas, Vodanovic descartó cobrar las cuentas luego de la elección. “Sería injusto hacer una caza de brujas (…) no sacamos nada con hacer leña del árbol caído. Hay que asumir las responsabilidades propias”, cerró.

