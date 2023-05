Macaya previo a elección constituyente: “Nuestro objetivo es derrotar a la izquierda que pretendió refundar Chile”

En conversación con ‘Ahora es cuando’, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, analizó la interna de Chile Vamos previo a elección constitucional.

Consultado por el proceso constituyente, advirtió que para esta elección “los extremos no quieren que se dialogue y se lleguen a acuerdos”, anunciando que el principal objetivo de su bancada política es “derrotar a la izquierda que pretendió refundar Chile”.

Sin embargo, sostuvo que para esta ocasión “no hay que desaprovechar la oportunidad de hacerle frente a los problemas actuales del país, como la delincuencia, migración y economía, si no los solucionamos vamos a tener esta herida abierta y olvidarnos donde estuvimos en el 2019”, emplazando así al oficialismo: “Es una mirada muy miope no entender que la izquierda refundacional va a volver en unos años más si esto no es exitoso”.

Respecto al alto grado de delincuencia que azota al país expresó que: “Nos tiene que doler a todos que la delincuencia le esté ganando al Estado”.