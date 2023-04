Entrevistas Schalper e interpelación contra Tohá: “Tuvimos cautela de hacerla después de las elecciones para no hacer un punto político” {"multiple":false,"videos":[{"key":"ygBF7vGc7E2","duration":"00:13:47","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/93a60ef7afe1f154d8e8aec9abc40702.mp4"}]} El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, se refirió a la interpelación que realizará Chile Vamos a la ministra del Interior, Carolina Tohá. Respecto de la agenda de seguridad impulsada por el gobierno, además del ‘fast track’ legislativo que se lleva a cabo en el poder legislativo, Schalper afirmó “valorar mucho que el senador Coloma y el diputado Mirosevic estén disponibles para que se avance en proyectos de ley, pero ninguno habla por la oposición”. Respecto de la fecha en que se realizará la interpelación en contra de Tohá, Schalper declaró que: “Si hubiésemos querido hacer un punto político, habríamos hecho la interpelación antes de las elecciones, pero tuvimos la cautela de no hacerlo”. Asimismo, el diputado opositor fue crítico con el gobierno. “El gobierno no puede seguir con apoyos solamente discursivos, tienen que concretar el apoyo en cosas tangibles hacia las policías”. Finalmente, consultado por una eventual Acusación Constitucional contra Tohá, Schalper expresó que desde la oposición quisieron “usar la herramienta”. El diputado fue claro en hacerle un llamado igualmente a la titular de Interior. “Si la ministra no cumple con sus deberes constitucionales, nos abrimos a una Acusación Constitucional, pero no están ahora las condiciones”, cerró.

