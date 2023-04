Gonzalo Simón, presidente de la Asociación de Isapres: “Para nosotros es de alta preocupación la situación de la ley corta de Isapres”

En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, se refirió a la ley corta de Isapres, que busca los alineamientos para que diversas aseguradoras privadas no caigan en la insolvencia, sosteniendo que: “Para nosotros la situación es de alta preocupación”.

Respecto a esto último, indicó que: “Lo que anticipamos es que esa condición no se está dando a futuro, puesto que se estaría produciendo un déficit permanente”, agregando que “para las Isapres no se trata de sacar ventajas y eso no va a suceder, dado que cualquier camino que se escoja, las Isapres tendrán que desembolsar cientos de millones de dólares y va a ser así” .