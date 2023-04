Representante de DG Medios explica los precios de las entradas para conciertos como el de Bruno Mars

Es la polémica eterna: Se anuncia que algún artista internacional viene a Chile a dar uno o varios conciertos y de forma casi inmediata comienza la discusión por el precio de las entradas. Desde las molestias por las filas virtuales hasta las críticas por los valores de cada pase, la venta de tickets para shows musicales en vivo tiende a ser motivo de debate acalorado.

¿Te has preguntado se fijan los precios para las entradas de los conciertos? ¿Por qué artistas como Bruno Mars, que regresa a nuestro país el 7 de septiembre con una presentación en el Estadio Monumental, tienen espectáculos más costosos? Raffaella Fornazzari, media manager en la exitosa productora local DG Medios, nos explicó en ‘Qué Hay De Nuevo’ cuál es la lógica de precios para este tipo de eventos, revelando detalles acerca de la logística que requiere traer a estos artistas a Chile.

Con una parrilla de shows ocupada con nombres como el propio Bruno Mars, Kraftwerk, The Weeknd, Alejandro Sanz y The Mars Volta, Fornazzari nos explicó cómo DG Medios produce estos espectáculos y las dificultades de las que el público no se entera. Revisa la conversación con Matías De La Maza y Javier Beghelli.