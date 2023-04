Eduardo Vergara, subsecretario de Prevención del Delito: “Este gobierno está trabajando a base de lo que funciona”

En conversación con ‘Ahora es cuando’, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, abordó la nueva medida que implementó el gobierno para combatir a la delincuencia (Plan de calles sin violencia), señalando que esto “no es solo una acción operativa, puesto que se van a enfrentar a un Estado robusto y coordinado, si esto suena como una alerta, que lo tomen como una “. Además, según la última encuesta Plaza Pública Cadem, las tres principales razones del aumento de este problema en el país son por el incremento de la inmigración ilegal (66%), narcotráfico (48,7%), y tráfico de armas (28%).

Tras esto, indicó que: “La evidencia nos muestra que la focalización es importante para reducir la actividad delictual”, agregando que instalar una reducción de cifras en el corto plazo no contribuye a nada, ya que no se puede seguir catalogando todo como crimen organizado y narcotráfico. “El escenario organizacional de bandas criminales no es comparable con otros países, puesto que ahí han logrado permear al Estado”.

De esa misma forma, hizo un llamado a la ciudadanía sobre esta temática, subrayando que: “Es importante que la población tenga la certeza de que este gobierno está trabajando a base de lo que funciona”.