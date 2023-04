Entrevistas Luis Toledo, exfiscal: “Es fundamental que se cree una Fiscalía contra el crimen organizado” En entrevista con ‘Qué Hay De Nuevo’, el exdirector de la Unidad Antidrogas del ministerio Público, Luis Toledo, analizó las medidas que está tomando el país para combatir la crisis de seguridad que atravesamos. Para el abogado “aumentar los recursos no necesariamente tiene que ver con una mejor persecución penal”, y dijo que, bajo su opinión, se hace necesario crear una Fiscalía especializada en crímen organizado para hacerle frente de forma efectiva a esta amenaza. Revive la entrevista con Matías De La Maza y Catalina Edwards.

