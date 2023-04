Juan Pablo Luna: “El crimen organizado no existe si no hay corrupción de actores estatales”

En diálogo con Ahora es Cuando, el académico y cientista político de la Universidad Católica, Juan Pablo Luna, reflexionó respecto del avance del crimen organizado y llamó a no legislar sin pensar en las consecuencias de las leyes. Sobre las cifras de delincuencia, el cientista e investigador de la UC, aseguró que “no necesariamente hay más victimización o más delitos, sino que cambiaron los patrones delictivos, nuevas modalidades que generan más alarma y violencia”.

Además, Luna agregó que “el crimen organizado que funciona mejor es el que no se ve. No genera violencia. Corrompe la institucionalidad y ‘pacífica’ territorios”. En esta línea advirtió que el debate legislativo respecto de fortalecer a las policías, le recordó a los retiros del 10%, “una política pública con fuerte adhesión ciudadana pero que es una mala política”.

Asimismo, Luna explicó que “fortalecer a las policías es necesario, pero no es la única solución ni la más adecuada, el crimen organizado no existe si no hay corrupción de actores estatales”.

Consultado sobre los factores que han modificado el tipo de delitos, Luna comentó que “la llegada de migrantes, con culturas delictivas diferentes, ha incidido en el cambio… Esto no quiere decir que todo lo que estamos viendo tiene que ver con eso”.

Por último, concluyó que “para tener mejor perspectiva de lo que pasa en Chile, tenemos que tener datos confiables, y eso nos falta aún”.