David Bravo, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales: “La tasa de desempleo no es un buen indicador”

El director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, David Bravo, analizó en ‘Qué hay de nuevo’ la cifra que entregó el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), la que constató que la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre móvil diciembre de 2022-febrero de 2023 (DEF 2023), se ubicó en 8,4%, expresando que: “Como el termómetro no es correcto, la tasa de desempleo no es un buen indicador”, puesto que la fiebre que muestra el mercado laboral no es distinta al mes anterior.

De esa forma, agregó que “es natural que de aquí a los próximos meses tengamos una mayor cantidad de empleos informales”, debido a que es el área que se tiene que recuperar según el análisis.