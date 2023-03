Alcalde Rodolfo Carter: “No tengo nada de Bukele, admiro a Lincoln y Reagan”

“No soy Bukele, ni comparto su forma ni estilo. Reconozco eso sí que la segregación de cárceles es inteligente”, dijo Carter.

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, conversó con ‘Lo que Faltaba’ de Radio Infinita, donde se refirió a la polémica semana que vivió.

En medio de las demoliciones de las ‘narco casas’ en su comuna, lo que generó gran polémica, el alcalde Carter durante la semana emplazó al gobierno, acusando un ‘telefonazo’ al Ministerio Público por este procedimiento.

El jefe comunal planteó: “¿Ha visto alguna vez al presidente y 3 ministros discutiendo con un alcalde?”, agregando que en el gobierno “están muertos de miedo. Se les cae a pedazos su estrategia”.

Asimismo, el edil acusó que: “Lo que estábamos logrando esta semana, alguien hizo algo para que el Ministerio Público se restara. Es una muy mala noticia. Si hubiera una política nacional de tolerancia cero con este tipo de cosas, sería distinto”.

Reunión con el Fiscal Nacional

Este lunes, el alcalde Carter se reunirá con el jefe del Ministerio Público, tras esta polémica medida implementada en su comuna, y por sobre todo, por la información que recibió para realizarla. En ese sentido, Carter detalló que “el Fiscal Nacional cambió de opinión después de que le diera la corriente con nosotros”.

Carter también aclaró que fue el mismo Fiscal Nacional el que lo contactó, y no al revés. “El Fiscal Nacional me escribió por Whatsapp en la mañana, y yo le dije que no me parecía hablar por ahí, para que no se calificara como irregular la conversación. Necesitamos un Fiscal Nacional que les de garantía a todos”.

¿El ‘Bukele chileno’?

Muchas han sido las comparaciones que ha recibido el alcalde de La Florida por su actuar contra el narcotráfico. Una de ellas, la del presidente Bukele, de Nicaragua a quien definió en sus propias palabras. “Es el sucesor de Rodrigo Duterte (Filipinas) y es el ‘nieto’ de Fujimori (Perú). Presidentes autoritarios, que dieron cuenta de sociedades que no lograron resolver problemas de violencia”, dijo.

Eso sí, se desligó de las comparaciones que se le hace con el gobernante centroamericano. “No tengo nada de Bukele. Admiro a Lincoln y Reagan. No soy Bukele, ni comparto su forma ni estilo. Reconozco eso sí que la segregación de cárceles es inteligente. No me parece una idea descabellada tampoco la idea de que trabajen. La izquierda debe tener cuidado eso sí con las caricaturas.

Amenazas tras demolición de narco casas

El alcalde confirmó que ha recibido amenazas en los últimos días tras la demolición de las denominadas ‘narco casas’ en su comuna. Carter además contó que recibió un llamado de José Antonio Kast. “Me llamó para preguntarme cómo estaba. ¿Cómo no voy a conversar con una persona así?”, dijo.

Además, en contraste con esa llamada, acusó que “la ministra del Interior no me ha preguntado nada, si es que estoy bien o no” añadiendo que “Tohá y Boric sólo se dedican a pelear con nosotros (…) si yo fuera ministro del Interior y tuviera al alcalde Jadue con amenazas, lo habría llamado de inmediato. Hasta para eso son torpes”.

Finalmente, reconoció sus intenciones de ser candidato. “Lo reconozco, me gustaría ser candidato presidencial, pero falta mucho aún”, cerró.