Entrevistas Luis Cordero, ministro de Justicia: “Hay que tener cuidado sobre descalificar las instituciones, uno no puede darle legitimidad por conveniencia” En conversación con ‘Ahora es cuando’, el ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó el fallo del Tribunal Constitucional sobre rechazar los requerimientos presentados por la oposición que buscaban impugnar a siete de los 13 indultados que otorgó el pasado 30 de diciembre el Presidente Gabriel Boric. Tras esto último, señaló que “la justicia constitucional por definición genera controversias” y que pese al resultado hay que esperar los fundamentos de la sentencia de mayoría, puesto que son relevantes para precisar la discusión. Respecto del veredicto que otorgó el TC, el ministro advirtió sobre que “hay que tener cuidado sobre descalificar las instituciones, uno no puede darle legitimidad por conveniencia”, descantando que es relevante la manera en que los requirentes impugnaron estos decretos. Sobre su papel en toda la controversia por los indultos, señaló que: “Se me adjudicó la responsabilidad de evaluar los procedimientos y su legalidad”, agregando además que uno no puede impedir que cualquier persona condenada pueda realizar una solicitud de indulto, siendo trabajo del estado analizar cada caso.

