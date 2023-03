Cristián Riego, abogado y académico de la UDP: “Los políticos van al TC para tener un escenario más potente donde hacer sus críticas”

En conversación con ‘Ahora es cuando’, el abogado y académico de la UDP, Cristián Riego, se refirió a la situación que se vivirá durante esta jornada en el Tribunal Constitucional por los requerimientos sobre los indultos que otorgó el presidente Gabriel Boric.

Bajo ese contexto, señaló que: “El gobierno no fue transparente en dar a conocer todos los antecedentes que estaban detrás de los indultos”, agregando que los políticos no van al Tribunal Constitucional porque quieran proteger el derecho, si no para tener un escenario más potente para hacer sus críticas.