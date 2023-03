Entrevistas Vocera de la Suprema y fallo sobre Isapres: “Podría pedirse algún tipo de prórroga, pero esa solicitud no nos ha llegado” En conversación con ‘Ahora es cuando’, la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, analizó el fallo que dictó la Corte Suprema en contra de las Isapres. Tras esto último, señaló que “Hemos demostrado nuestra voluntad y compromiso en tratar de facilitar las cosas, es posible que se pida algún tipo de prorroga”, informando además que todavía no han recibido ninguna solicitud para extender el caso. En la forma en que se establecerá devolver el dinero, enfatizó en que “como el tema tiene una alta complejidad, decidimos que la autoridad sectorial fuera la que estableciera el cómo se hará esta devolución”, sosteniendo que la Corte evita pronunciarse con anterioridad a las resoluciones. Consultada sobre los fallos que dicta la Corte Suprema, indicó que: “No resolvemos para caer bien, no tenemos una política comunicacional destinada al agrado de ciertos grupos o personas (…) la Corte Suprema no va por la vida persiguiendo a las industrias”, puesto que lo que se está haciendo valer es una tabla de desigualdad.

[{"id_post":67652,"post_title":"Juan Manuel Astorga y el retiro de fondos de las AFP: “La gente tiene la sensaci\u00f3n de que la inflaci\u00f3n no es por culpa de los retiros, si no por los abusos”","post_link":"\/editoriales\/2023\/03\/21\/juan-manuel-astorga-y-proyectos-gobierno.html","post_date":"Mar 21 2023","image":"\/sites\/2\/2023\/01\/editorial-infinita-real-e1677871214221-602x266.jpg","tag_principal":"Ahora es cuando"},{"id_post":67609,"post_title":"Juan Manuel Astorga y los 20 a\u00f1os de la guerra en Irak: “La comunidad internacional estuvo presa del miedo”","post_link":"\/editoriales\/2023\/03\/20\/juan-manuel-astorga-irak-20-anos.html","post_date":"Mar 20 2023","image":"\/sites\/2\/2023\/01\/editorial-infinita-real-e1677871214221-602x266.jpg","tag_principal":"Ahora es cuando"},{"id_post":67594,"post_title":"Juan Antonio Coloma, presidente del Senado: \u201cEspero que la pol\u00edtica de los indultos no siga en el tiempo\u201d","post_link":"\/entrevistas\/2023\/03\/20\/juan-antonio-coloma-senado-indultos-gobierno.html","post_date":"Mar 20 2023","image":"\/sites\/2\/2023\/03\/imagen_principal-5544-542x306.jpg","tag_principal":"Ahora es cuando"}]