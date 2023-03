Entrevistas Cristián Valdivieso, director de Criteria: “Carolina Tohá es en rigor una verdadera primera ministra” En conversación con ‘Ahora es cuando’, el director de Criteria, Cristián Valdivieso, abordó la contingencia política nacional, señalando que durante el pasado cambio de gabinete que se produjo el viernes 10 de marzo, “se notó la mano y huella de Carolina Tohá, es en rigor una verdadera primera ministra”, debido a que ha ido acercando al presidente Gabriel Boric a la agenda política, en cuanto a sus prioridades y objetivos. Respecto de esto último, agregó que: “La sociedad le pide mucho a la clase política y esta no ha logrado producir los cambios, reformas o acuerdos”, produciendo que cada día las personas se sientan menos representadas. Al ser consultado por los indultos y los requerimientos que son revisados en el Tribunal Constitucional, expresó que “este tema vuelve a la palestra porque nunca se cerró y la verdad va a ser muy difícil que se cierre”, ya que la oposición esta buscando ‘generar una fricción con el gobierno’. En relación a los dichos del general director de Carabinero, Ricardo Yañez, donde emplazó al Congreso por la falta de políticas para mejorar las herramientas de los uniformados, situación que le provocó una reunión con la ministra del Interior, indicó que: “Estoy de acuerdo con que la ministra Tohá le llamara la atención, no le quedaba de otra”, citación donde le pidió a Ricardo Yañez usar canales formales para dar sus opiniones.



