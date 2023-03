Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia: “Si hay alguien que ha entorpecido la agenda de seguridad es la izquierda”

En diálogo con ‘Ahora es cuando’, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió al lamentable fallecimiento que sufrió un miembro de Carabineros, debido a que un ciudadano venezolano lo atropellara tras negarse al respectivo control, abordando en específico la citación que recibió por parte de la ministra del Interior, el general director de Carabineros, Ricardo Yañez.

Señalando que esto: “Es un pedido de ayuda, si hay alguien que ha entorpecido la agenda de seguridad es la izquierda (…) en todo caso no me voy a quedar en quién tiene la culpa. Lo que tenemos que hacer es buscar soluciones. Si nosotros nos quedamos en esa lógica de quién tiene la culpa y de quién obstaculiza, no vamos a avanzar nunca”.

Al ser consultada por la seguridad nacional y en especifico el caso de los narcotraficantes, expresó que: “Lo que queremos es que los narcotraficantes estén tras las rejas (…) lo que yo haría es seguir la ruta del dinero y entregaría todos los antecedentes a Fiscalía”.

Respecto del rechazo que recibió la idea de legislar una nueva Reforma Tributaria, indicó que “fue algo insólito lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, pero pondrá al ministro Mario Marcel un ánimo más dialogante y eso es bueno”.