Carolina Tohá y la reunión con el general director de Carabineros: “Es importante que las policías no estén implicadas en polémicas políticas”

La ministra del Interior señaló que Ricardo Yañez fue citado para aclarar si había alguna duda en el apoyo a Carabineros

En conversación con ‘Ahora es cuando’, la ministra del Interior, Carolina Tohá, explicó la situación que se generó por los dichos del general director de Carabineros, tras el ataque que recibió un uniformado que terminó con el lamentable deceso de Alex Salazar. “Fue citado para aclarar si había alguna duda en el apoyo de Carabineros y de que no es conveniente la opinión que deben dar lo funcionarios con el debate político”.

Agregando además que “era para explicarle que Carabineros va a ser respaldado cuando actúe de acuerdo a lo que legalmente le corresponde (…) lo que no puede pasar es que se confunda y sea un actor del debate político, es muy negativo para la misma policía”.

Tras el fallecimiento del uniformado, Alex Salazar, puntualizó en la delincuencia que se vive a nivel nacional: “Hay que tener presente que la razón principal es que existe una delincuencia con poder de fuego que nunca habíamos tenido”.

Problemas en seguridad

Respecto de la seguridad nacional, expreso que “estamos viendo y no solo con Carabineros de que existe un sobre pasamiento de los limites, es muy serio, una sociedad no puede funcionar sin consenso de que hay ciertos puntos que no se pueden pasar”.

Consultada sobre la migración indicó que este debate “se vuelve infructuoso, se ocupa para sacarse cuentas políticas. Las 20 mil expulsiones acumuladas no son de este gobierno. Chile se demoró mucho en darle prioridad a esto”.