Entrevistas Diego Schalper por Punta Peuco: “Le pido al gobierno que busque la forma de cerrar heridas y no genere confrontaciones políticas” En conversación con ‘Ahora es cuando’, el diputado secretario general de RN, Diego Schalper, abordó la conmemoración de los 50 años del régimen militar, que se cumplirán el próximo 11 de septiembre, donde le pidió al gobierno de Gabriel Boric “que busqué la forma de cerrar heridas y no abrirlas nuevamente”. Consultado sobre el presidente y la forma que ha tenido para realizar su trabajo durante su primer año desde que llegó a La Moneda, señaló que: “El mandatario ha demostrado ser pragmático. Lo que queremos los chilenos es un presidente que es capaz de poder salir adelante, tiene ahora un tono más dialogante”. Sin embargó, notificó su preocupación por los futuros proyectos de ley, donde buscará que aprueben de manera urgente en el Senado: “Le hemos pedido al gobierno que le ponga discusión inmediata a tres proyectos de ley: Naim, el estatuto de protección de las policías y la ley de inteligencia”. Al referirse a su bancada política, consignó que: “No es de nuestro agrado darnos cuenta que hay un empeño por socavar los liderazgos de Chile Vamos y la centro derecha democrática”.

