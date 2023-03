Dalibor Eterovic por la quiebra de Silicon Valley Bank y Signature: “En Chile está bastante bien protegida esa situación”

El Managing Director and Economist at The Rohatyn Group, Dalibor Eterovic, abordó en ‘Más que números’, la crisis económica que se produjo en Silicon Valley Bank y Signature, Silicon Valley Bank y Signature, la que produjo que varios de sus clientes retiraran su dinero de las entidades bancarias, extrayendo 42 mil millones de dólares en 10 horas.

Señalando que: “Estas perdidas vienen ocurriendo desde hace un año y medio y que esto no se haya monitoreado es un error netamente de gestión”.

Llevando esta ocurrencia al contexto nacional, informó que “en el caso de Chile el riesgo de contagio externo es menor, ya que está bastante bien protegida esa situación”.