Entrevistas Bernardo Larraín tras el rechazo de la Reforma Tributaria: “Abre una oportunidad para que los distintos actores entren con ambición a una nueva propuesta” El empresario y presidente del Laboratorio de Políticas Públicas de Pivotes, Bernardo Larraín, analizó en ‘Ahora es cuando’, la situación ocurrida tras el rechazo a la idea de legislar una nueva Reforma Tributaria, sosteniendo que: “Esto abre una oportunidad para que los distintos actores entren con ambición a una nueva propuesta, ya que el inmovilismo es la peor respuesta”. Agregando además que: “Liberar el litio también es una política tributaria, si lo hubiéramos liberado se podría haber financiado la PGU”. Consultado por la quiebra de Silicon Valley bank y Signature , indicó que “es un recordatorio para darse cuenta que siempre hay factores externos que pueden afectar la economía local (…) es importante que la política local la hagamos bien”.

