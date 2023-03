Roberto Izikson de Cadem: “La rutina de Copano ayudó bastante para subir la aprobación del presidente Boric”

El gerente de asuntos públicos de Cadem, Roberto Izikson, analizó en ‘Qué hay de nuevo’ la última encuesta de Plaza Pública Cadem, la que constató un aumento en la aprobación del presidente Gabriel Boric, expresando que: “Creo que la rutina de Fabrizio Copano en el festival de Viña ayudó bastante, no solo por la reacción del público, si no también por su reacción posterior con las bromas de Winnie the Pooh”.

Respecto del panorama político para este año 2023, en torno a lo que espera la ciudadanía del gobierno, sostuvo que esta “está necesitada de buenas noticias, el año 2022 fue muy desgastante en todo ámbito, por la inflación y proceso constituyente particularmente”.