Senador José Miguel Insulza: “Si hay dos listas es porque el Gobierno tiene dos almas”

El parlamentario socialista desdramatizó las diferencias al interior del Socialismo Democrático respecto del nuevo proceso constituyente y agregó que “esto no va a hipotecar nada”.

En conversación con Quién Lo Diría, el senador Insulza (PS) abordó la decisión de la colectividad en su comité central de impulsar una lista única como estrategia electoral de cara a la elección de consejeros para el nuevo proceso constituyente. Sobre esto, expresó que “el pleno del comité central no aclaró nada (…) se puede hacer alianzas con algunos o con todos y el reloj va corriendo”.

Asimismo, Insulza explicó que “si hay dos listas es porque el Gobierno tiene dos almas (…) no hemos logrado la confianza necesaria para forjar una sola lista”. Además hizo un llamado a no dramatizar la decisión de otros partidos de gobierno a la opción de ir en listas separadas. “No es un drama para el Gobierno, no somos una alianza estratégica (…) esto no va a hipotecar nada, no cometamos el error del 4 de septiembre”, dijo el parlamentario.

Por último, reflexionó sobre el momento que vive el gobierno y los rumores respecto de un cambio de gabinete. “La capacidad del Gobierno pesa muy fuerte (…) estamos evolucionando hacia una alternativa de izquierda mucho más sólida”, aseguró.