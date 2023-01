Gonzalo Müller y el cargo de Giorgio Jackson: “Hasta cuando se estira el elástico de la amistad es la gran pregunta”

Asimismo, el Director Centro de Políticas Públicas criticó la gestión de Giorgio Jackson y la amistad con el presidente Gabriel Boric que lo sigue manteniendo en el gabinete.

En conversación con ‘Qué hay de nuevo’, el Director Centro de Políticas Públicas de la UDD, Gonzalo Müller, abordó el trabajo del Gobierno, afirmando que este ‘está en pausa’, recalcando que existe una ‘sequía legislativa’, donde se evidencian ‘muy pocos logros’.

En relación al caso y gestión del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson señaló qué “hasta cuando se estira el elástico de la amistad es la gran pregunta”, expresó sobre la amistad que tiene el ministro con el presidente Gabriel Boric.

Al ser consultado sobre la oposición y su quiebre tras la Acusación Constitucional a la exministra de Justicia, Marcela Ríos, sostuvo que ‘existe una oposición dividida’, donde no presencia un ‘dialogo político en conjunto’, haciendo énfasis en que los problemas del Gobierno no son producto de su gerencia.”Los errores del gobierno no benefician a la oposición (…) son autogoles del Gobierno, no son aciertos de ellos”, señaló.

De ese mismo, tuvo palabras para el nuevo proceso constituyente, catalogando este proceso ‘más hostil’, debido a que la gente ‘ya no cree’ en esta causa, concluyó Muller.